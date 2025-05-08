Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России заявили об исторической победе над Западом

Посол Яковенко: Россия на грани исторической победы над Западом
close
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Россия на данный момент близка к исторической победе над Западом. Об этом заявил РИА Новости член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

«Россия на грани исторической победы над Западом, который прекращает свое существование в прежнем солидарном формате, объединенном общей идеологией и образом жизни», — подчеркнул он.

Яковенко также отметил беспрецедентный уровень суверенитета и свободы в РФ на фоне продолжающейся политики санкций в отношении России. по его словам, Россия также как никогда прежде мотивирована добиться технологического и валютного суверенитета.

До этого портал 19FortyFive сообщал, что Запад и Украина в конфликте против России потерпели поражение уже давно — они неспособны завершить конфликт на условиях Киева.

Как отмечало издание, позиция тех, кто считает победу Киева возможной, основывается на утверждении, что при определенном давлении на Москву власти России могут пойти на мирное урегулирование на условиях Киева — возвращение к границам 1991 года, контрибуция, передача арестованных на Западе активов Киеву и так далее.

Ранее Такер Карлсон допустил, что Украина причастна к покушению на Трампа.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами