19FortyFive: Запад и Украина потерпели поражение уже давно

Запад и Украина в конфликте против России потерпели поражение уже давно — они неспособны завершить конфликт на условиях Киева. Об этом сообщает портал 19FortyFive.

Как отмечает издание, позиция тех, кто считает победу Киева возможной, основывается на утверждении, что при определенном давлении на Москву власти России могут пойти на мирное урегулирование на условиях Киева — возвращение к границам 1991 года, контрибуция, передача арестованных на Западе активов Киеву и так далее.

Однако, как отмечает издание, эта точка зрения оторвана от реальности.

«Запад не может оказать давление на Россию и не может предоставить Киеву военную поддержку, которая могла бы привести к какому-либо положительному результату для Украины», — отмечает портал.

Издание приходит к выводу, что продолжение конфликта принесет Западу и особенно Украине только большие потери. Также 19FortyFive упомянуло, что Россия несколько раз предлагала компромиссные инициативы, однако Украина всегда отвергала их.

До этого бывший начальник операций Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по Европе и Евразии Ральф Гофф заявил британской Times, что экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден никогда не передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) достаточно оружия для того, чтобы они имели шанс победить Россию.

На чем основывается утверждение, что у ВСУ изначально была возможность победить российскую армию, Гофф не уточнил.

Ранее Такер Карлсон допустил, что Украина причастна к покушению на Трампа.