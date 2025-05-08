Канада планирует передать Украине конфискованный российский самолет

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина рассказала о планах Канады конфисковать и передать Киеву российский самолет Ан-124 «Руслан». Об этом она сообщила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Подача иска о конфискации самолета в суд — общий результат кропотливой работы сотрудников Министерства юстиции, МИДа в тесном сотрудничестве с нашими партнерами», — написала она.

По словам Стефанишиной, передача самолета Киеву — «прекрасный пример работы международного права».

Российский самолет остался в Канаде в феврале 2022 года. Воздушное судно доставляло COVID-тесты, однако после начала СВО вылететь из Канады российскому борту запретили.

Недавно украинское Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) реализовало еще одну партию конфискованных белорусских удобрений.

В феврале 2023 года на Украине арестовали 170 вагонов с минеральными удобрениями компаний «Уралкалий» и «Беларуськалий». По информации Службы безопасности Украины (СБУ), арест был наложен на оптовую партию минеральных удобрений российского и белорусского производства.

Ранее на Украине конфисковали активы «Татнефти».