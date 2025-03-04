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На Украине продали конфискованные белорусские удобрения

АРМА: еще одну партию конфискованных белорусских удобрений продали на Украине
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Shutterstock

Украинское Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) реализовало еще одну партию конфискованных белорусских удобрений. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В агентстве заявили, что речь идет о продаже почти 4,3 тысячи тонн хлорида калия производства ОАО «Беларуськалий». Эта продукция находилась в 61 железнодорожном вагоне. Итоговая сумма реализации составила примерно 45 516 321 гривен (около $1,1 млн), включая таможенные платежи.

25 февраля АРМА продало еще 50 вагонов конфискованных белорусских удобрений на сумму 36 млн гривен ($870 тыс.).

В феврале 2023 года на Украине арестовали 170 вагонов с минеральными удобрениями компаний «Уралкалий» и «Беларуськалий». По информации Службы безопасности Украины (СБУ), арест был наложен на оптовую партию минеральных удобрений российского и белорусского производства.

В марте 2022 года компания «Укрзализныця» («Украинская железная дорога») запустила процесс национализации российских вагонов, находящихся на территории Украины. По ее данным, под меру попали 3 тыс. единиц транспорта.

Ранее в Литве конфисковали три тысячи тонн белорусских удобрений.

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