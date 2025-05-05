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В Кремле назвали существенными проявления неонацизма в Европе

Песков заявил о существенных проявлениях неонацизма в европейских странах

Проявления неонацизма в странах Европы стали очень существенными. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время мероприятия он прокомментировал информацию о том, что лидеры европейских стран отказались от поездок в Киев на 9 мая. Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, может ли это событие стать переломным моментом в плане отношения к неонацизму в современной Европе.

«Вряд ли празднование [Дня Победы] может стать переломным моментом. К сожалению, проявления неонацизма в Европе достаточно существенные, и сами европейцы это понимают», — сказал Песков.

По его мнению, многие жители европейских государств «совершенно справедливо» боятся дальнейшего распространения неонацизма.

Также пресс-секретарь отметил, что борьба с неонацизмом не может быть каким-то разовым событием. Искоренить эту идеологию возможно только при постоянной работе на всех уровнях, резюмировал он.

14 апреля газета Politico сообщила, что украинское правительство пригласило ряд европейских чиновников посетить Киев на 9 мая. На Украине считают, что таким образом ее зарубежные партнеры могли бы продемонстрировать «дипломатическую силу» в противовес параду Победы в столице РФ.

Позже о ситуации высказался вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. Как он сказал, лидеры государств Европы вряд ли согласятся поехать на Украину в День Победы.

Ранее в Киеве намекнули на удар по Москве в День Победы.

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