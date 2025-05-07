Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вэнс рассказал, с кем США находятся в «одной команде»

Вэнс заявил, что США и Европа по-прежнему являются одной командой
close
Annabelle Gordon/Consolidated News Photos/Global Look Press

США и европейские страны продолжают оставаться «одной командой» в силу своих культурных и цивилизационных связей. Об этом заявил американский вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс, пишет РИА Новости.

В среду, 7 мая, политик принял участие в дискуссии в Вашингтоне. Мероприятие было организовано Мюнхенской конференцией по безопасности.

«Я все еще искренне считаю, что США и Европа в одной команде. <...> Я думаю, что европейская цивилизация и американская цивилизация, европейская культура и американская культура очень тесно связаны, и они всегда будут связаны», — сказал Вэнс.

По мнению вице-президента, было бы «совершенно нелепо» считать, что между США и европейскими государствами можно «вбить крепкий клин». Однако это не значит, что США не могут критиковать Европу и наоборот.

«Но я думаю, что в общем и целом мы должны и мы являемся частью одной цивилизационной команды», — резюмировал политик.

14–16 февраля 2025 года в Германии прошла 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. В том числе в ней принял участие Вэнс, который в первый же день мероприятия заявил, что возникший в Европе кризис является следствием ее же действий. Как отметил вице-президент США, лидеры европейских стран отказываются слушать своих избирателей и отменяют выборы на основе «хлипких подозрений». Он добавил, что в первую очередь опасность для Европы представляет не РФ или КНР, а она сама.

Ранее в США заявили, что Европа не прилагает усилий для завершения украинского конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами