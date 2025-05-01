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Рубио заявил главе МИД Франции, что Европа не прилагает усилий для мира на Украине

Госдеп США: главе МИД Франции указано на необходимость больших усилий по Украине
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Julien de Rosa/Pool/AP

Соединенные Штаты считают, что Европе стоит приложить больше усилий для урегулирования украинского конфликта, говорится в заявлении американского госдепа. Обращение цитирует РИА Новости.

«Госсекретарь [Марко] Рубио похвалил лидерство Франции в мобилизации европейской и украинской поддержки <...>, но ясно дал понять, что слов недостаточно — Европа должна активизировать реальные ресурсы и политическую волю», — указано в заявлении.

Кроме того, глава госдепа отметил сосредоточенность президента Штатов на урегулировании конфликта и его приверженность сотрудничеству с Европой в этом вопросе.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что ему удалось убедить американского лидера Дональда Трампа усилить давление на Россию, чтобы добиться прекращения огня на Украине. При этом, как пишет Financial Times, Брюссель и Киев все еще опасаются, что президент США может использовать незначительный успех в переговорах и выйти из процесса урегулирования на этой неделе. Киев уже начал готовиться к этому сценарию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции признали, что Зеленский виноват в конфликте на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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