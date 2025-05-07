В Госдуме ответили на слова Трампа об участии России в G8

Депутат Новиков: Россия могла бы превратиться в колонию, если бы не вышла из G8

Когда Москва входила в G8, речь шла не о равноправном сотрудничестве, а о закреплении подчиненного положения России на мировой арене. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что возможность вернуться к формату G8 с участием России упущена.

«Как представитель Коммунистической партии РФ, могу сказать, что все мы в тот период не раз говорили с изрядной долей сарказма, что роль России в «Большой восьмерке» очень напоминает роль большой шестерки при большой семерке. Это была попытка быстро превратить Россию в полуколонию. Однако в какой-то момент Западу пришлось пересмотреть свои подходы и Россию из состава «Большой восьмерки» исключили», — сказал депутат.

По его мнению, для России выход из «Большой восьмерки» стал хорошей основой, чтобы обозначить подходы к суверенному развитию.

«Россия в те годы получила ориентир на активную борьбу за справедливый многополярный мир, где суверенитет будет обеспечен для всех стран и народов без исключения. На этом пути Россия довольно быстро обрела много сильных союзников, таких как Китайская Народная Республика», — пояснил Новиков.

Если бы Россия осталась членом G8, то теоретически это могло бы избавить Европу от конфликта на Украине, как об этом говорит Трамп, но только по совершенно иным причинам, считает Новиков.

«Мне совершенно не верится в идеалистический сценарий, что сохранение России в «Большой восьмерке» означало бы готовность Запада слушать и слышать Москву и принимать наши требования, связанные с ограничением активности НАТО у российских границ. Более вероятно, что украинского конфликта не было бы, потому что и Россия, и Украина одновременно превращались бы в объекты тихой экспансии Запада. В таком случае Западу конфликт был бы и не нужен», — заявил депутат.

Новиков полагает, что так как Запад не был готов слышать российские предложения об обеспечении коллективной безопасности на уровне НАТО, то и формат G8 в этом случае не решил бы существующие спорные вопросы.

Дональд Трамп заявил, что исключение Москвы из формата «Большой восьмерки» было «очень плохим» решением. Он предположил, что если бы не оно, то военных действий на Украине удалось бы избежать.

Ранее в Кремле заявили, что России больше не интересен формат «Большой восьмерки».