Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США раскритиковали Россию и Украину

Вэнс назвал абсурдом факт отсутствия диалога о мире между Россией и Украиной
close
Leah Millis/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал абсурдным тот факт, что Россия и Украина до сих пор не обсуждают пути завершения текущего конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«По нашему мнению, абсурдно, что эта война продолжается так долго, а две стороны до сих пор не обсуждают предметно, что необходимо для ее завершения», — сказал Вэнс в ходе своего выступления в рамках дискуссии в Вашингтоне.

По его словам, президент США Дональд Трамп нацелен на продвижение переговорного процесса и ожидает от сторон четкой формулировки своих требований. Вэнс подчеркнул, что соглашаться с доводами России необязательно, однако нужно понять ее позицию, чтобы остановить боевые действия.

«Мы считаем, что Россия выдвигает чрезмерные требования, но так устроены переговоры», — отметил вице-президент.

По его словам, Вашингтон призывает Москву и Киев согласовать базовые параметры будущих переговоров, поскольку без прямого диалога конфликт невозможно урегулировать.

В начале мая Вэнс обозначил новый подход администрации США к урегулированию конфликта России и Украины. Теперь к числу своих достижений Вашингтон относит сам факт выдвижения мирных предложений со стороны Киева и Москвы в течение первых ста дней пребывания у власти Дональда Трампа. А сближением позиций противостоящих сторон Соединенные Штаты намерены заняться в следующие сто дней правления своего президента. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рубио оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами