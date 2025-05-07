В США раскритиковали Россию и Украину

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал абсурдным тот факт, что Россия и Украина до сих пор не обсуждают пути завершения текущего конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«По нашему мнению, абсурдно, что эта война продолжается так долго, а две стороны до сих пор не обсуждают предметно, что необходимо для ее завершения», — сказал Вэнс в ходе своего выступления в рамках дискуссии в Вашингтоне.

По его словам, президент США Дональд Трамп нацелен на продвижение переговорного процесса и ожидает от сторон четкой формулировки своих требований. Вэнс подчеркнул, что соглашаться с доводами России необязательно, однако нужно понять ее позицию, чтобы остановить боевые действия.

«Мы считаем, что Россия выдвигает чрезмерные требования, но так устроены переговоры», — отметил вице-президент.

По его словам, Вашингтон призывает Москву и Киев согласовать базовые параметры будущих переговоров, поскольку без прямого диалога конфликт невозможно урегулировать.

В начале мая Вэнс обозначил новый подход администрации США к урегулированию конфликта России и Украины. Теперь к числу своих достижений Вашингтон относит сам факт выдвижения мирных предложений со стороны Киева и Москвы в течение первых ста дней пребывания у власти Дональда Трампа. А сближением позиций противостоящих сторон Соединенные Штаты намерены заняться в следующие сто дней правления своего президента. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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