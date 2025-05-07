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Раскрыто обещание Симиона в случае победы на выборах в Румынии

Симион пообещал назначить Джорджеску премьером при победе на выборах в Румынии
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Inquam Photos/George Calin via Reuters

Лидер ультранационалистической партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион пообещал при победе на президентских выборах назначить премьер-министром страны Кэлин Джорджеску. Об этом сообщает РИА Новости.

Симион отметил, что вышедший в лидеры первого тура президентских выборов в декабре, результаты которого в итоге аннулировал Конституционный суд страны, Джорджеску может стать премьером, если того пожелает.

«Не каждый день в государстве ЕС отменяют выборы. Я верю в демократию, и я считаю, что тот, кто избран лидером страны, должен ею руководить. И Джорджеску, по моему мнению, заслуживает того, чтобы возглавить страну», — указал кандидат в президенты Румынии.

5 мая сообщалось, что в Румынии прошел первый тур повторных президентских выборов. Лидером голосования стал Симион. Второе место занял независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. Повторные выборы стали необходимы после того как в конце 2024 года в стране разразился политический кризис. В ноябре в Румынии состоялся первый тур президентских выборов, в котором лидировали независимый кандидат Кэлин Джорджеску и прозападная кандидатка Елена Ласкони.

Могут ли власти Румынии вновь аннулировать итоги голосования и станет ли страна более пророссийской с новым президентом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД ответили на обвинения России во вмешательстве в выборы на Западе.

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