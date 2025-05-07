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В Грузии заявили о режиме ожидания в отношениях с ЕС

Премьер Кобахидзе: Грузия находится в режиме ожидания в отношениях с Евросоюзом
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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна находится в режиме ожидания в отношениях с Евросоюзом (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается отношений с Евросоюзом, мы находимся в режиме ожидания. Мы ждем шагов с их стороны в сторону перезагрузки отношений», — сказал Кобахидзе.

Он отметил, что Грузия сейчас надеется на «прагматичные шаги» со стороны европейских чиновников. По словам Кобахидзе, европейская демократия в настоящее время находится под существенным влиянием так называемого глубинного государства, и отношения Грузии с ЕС улучшатся, если Европа сможет вырваться из-под этого влияния.

1 мая генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что Грузия готова к перезагрузке отношений с новой администрацией США. Он подчеркнул, что для Тбилиси важны отношения с Вашингтоном.

Отношения Грузии с Евросоюзом и США начали портиться после того, как местный парламент принял закон об иностранных агентах, а также объявил о приостановке переговоров по вступлению республики в ЕС. Возмущение Запада вызвали также итоги парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года. Победила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», однако оппозиция и бывший президент Саломе Зурабишвили не признали итоги голосования.

Ранее США прекратили стратегическое партнерство с Грузией из-за решения по членству в ЕС.

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