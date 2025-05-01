В Грузии высказались об отношениях с США

Грузия готова к перезагрузке отношений с новой администрацией США. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

«Мы готовы еще больше углубить отношения, перезагрузить их, чего и ожидаем от новой администрации. Для нас отношения с США важны. Те отношения, которые были, ни для кого не приемлемы, ни для нас, ни для них», — сказал он.

До этого Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию с призывом не признавать легитимной действующую в Грузии власть и бойкотировать ее, а также признал Саломе Зурабишвили президентом республики.

Отношения Грузии с Евросоюзом и США начали портиться после того, как местный парламент принял закон об иностранных агентах, а также объявил о приостановке переговоров по вступлению республики в ЕС. Возмущение Запада вызвали также итоги парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года. Победила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», однако оппозиция и бывший президент Саломе Зурабишвили не признали итоги голосования.

Ранее в парламенте Грузии заявили о провале «вражеских» попыток изоляции республики.