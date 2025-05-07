Борт Вучича ждет разрешение на вылет после вынужденной посадки в Баку

Tanjug: Борт Вучича ждет разрешения на вылет в Москву после посадки в Баку

Борт президента Сербии Александра Вучича ждет разрешения на вылет в Москву после экстренной посадки в аэропорту Баку. Об этом передает агентство Tanjug.

7 мая сообщалось, что самолет Вучича, летевшего в Москву на День Победы, был вынужден приземлиться в Баку.

9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также руководителей большинства бывших республик СССР, внесших свой вклад в разгром нацистской Германии. Кроме того, приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

Ранее Мадуро прибыл на переговоры с Путиным.