Ельцин-центр ответил на предложение полпреда Жоги стать патриотичнее

Ельцин-центр формирует свою программу в рамках федерального закона, организация постоянно контактирует с властями. Так прокомментировали в организации предложение полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги сделать площадку «более патриотичной», передает РБК.
«Мы всегда формировали свою программу в соответствии с федеральным законом, регламентирующим деятельность президентских центров», — отмечается в сообщении.
В центре добавили, что постоянно находятся в контакте с органами региональной власти и полпредством президента.
В конце апреля сообщалось, что Артем Жога захотел кардинально поменять работу Ельцин Центра (ЕЦ).
Жога входит в попечительский совет ЕЦ. Как выяснили журналисты, он решил исключить из программы центра мероприятия, которые, на его взгляд, противоречат проводимой государством политике.
Артем Жога — российский военный и политический деятель, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе с 2 октября 2024 года. Отец Владимира Жоги, бывшего командира батальона «Спарта».
Ранее «Ельцин-центр» заподозрили в глумлении над солдатами, не вернувшимися из зоны СВО.