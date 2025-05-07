Ельцин-центр ответил на предложение полпреда Жоги стать патриотичнее

Ельцин-центр о предложении быть патриотичнее: делаем программу в рамках закона

Ельцин-центр формирует свою программу в рамках федерального закона, организация постоянно контактирует с властями. Так прокомментировали в организации предложение полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги сделать площадку «более патриотичной», передает РБК.

«Мы всегда формировали свою программу в соответствии с федеральным законом, регламентирующим деятельность президентских центров», — отмечается в сообщении.

В центре добавили, что постоянно находятся в контакте с органами региональной власти и полпредством президента.

В конце апреля сообщалось, что Артем Жога захотел кардинально поменять работу Ельцин Центра (ЕЦ).

Жога входит в попечительский совет ЕЦ. Как выяснили журналисты, он решил исключить из программы центра мероприятия, которые, на его взгляд, противоречат проводимой государством политике.

Артем Жога — российский военный и политический деятель, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе с 2 октября 2024 года. Отец Владимира Жоги, бывшего командира батальона «Спарта».

Ранее «Ельцин-центр» заподозрили в глумлении над солдатами, не вернувшимися из зоны СВО.