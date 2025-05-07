Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ельцин-центр ответил на предложение полпреда Жоги стать патриотичнее

Ельцин-центр о предложении быть патриотичнее: делаем программу в рамках закона
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Ельцин-центр формирует свою программу в рамках федерального закона, организация постоянно контактирует с властями. Так прокомментировали в организации предложение полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги сделать площадку «более патриотичной», передает РБК.

«Мы всегда формировали свою программу в соответствии с федеральным законом, регламентирующим деятельность президентских центров», — отмечается в сообщении.

В центре добавили, что постоянно находятся в контакте с органами региональной власти и полпредством президента.

В конце апреля сообщалось, что Артем Жога захотел кардинально поменять работу Ельцин Центра (ЕЦ).

Жога входит в попечительский совет ЕЦ. Как выяснили журналисты, он решил исключить из программы центра мероприятия, которые, на его взгляд, противоречат проводимой государством политике.

Артем Жога — российский военный и политический деятель, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе с 2 октября 2024 года. Отец Владимира Жоги, бывшего командира батальона «Спарта».

Ранее «Ельцин-центр» заподозрили в глумлении над солдатами, не вернувшимися из зоны СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами