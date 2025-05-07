Фон дер Ляйен назвала «исторической ошибкой» возвращение к энергоресурсам России

Возобновление покупки российских энергоносителей по окончании конфликта на Украине стало бы «исторической ошибкой» для Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн, пишет Euronews.

«Чтобы было предельно ясно: эра российского ископаемого топлива в Европе подходит к концу», — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, возобновление торговли энергоресурсами с Москвой было бы «ошибкой исторического масштаба».

До этого еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия потребует от стран Европейского союза (ЕС) до конца 2025 года представить планы полного прекращения закупок нефти, газа и ядерного топлива у России.

В апреле агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз собирался 6 мая представить дорожную карту по поэтапному отказу от российских энергоносителей. По данным журналистов, план будет посвящен вариантам сокращения импорта, а Еврокомиссия, возможно, порекомендует использовать торговые инструменты, такие как квоты или пошлины.

Ранее фон дер Ляйен назвала главную гарантию безопасности для Украины.