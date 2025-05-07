Премьер Грузии избран председателем правящей партии «Грузинская мечта»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе избран председателем правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» на партийном съезде. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Кандидатуру главы кабмина одобрили единогласно.

«Это большая честь. Благодарю за доверие», — сказал Кобахидзе.

25 апреля лидер «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили объявил, что уходит из политики. Он подчеркнул, что на сегодняшний день считает возложенную на него миссию выполненной.

Политик несколько раз поблагодарил основателя правящей партии Бидзину Иванишвили за оказанное доверие. По его словам, он и дальше будет поддерживать само объединение и проводимую им политику.

За свою политическую карьеру Гарибашвили дважды занимал пост премьер-министра Грузии — в 2013–2015 и в 2021–2024 годах. Также в разное время он занимал должности министра обороны и министра общественного порядка.

Ранее премьер Грузии рассказал об «историческом решении» по санкциям против России.