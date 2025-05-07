Несмотря на нынешний кризис в отношениях России и Франции, никто не сможет уничтожить чувства взаимной симпатии между народами двух стран. Таким мнением поделился замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет РИА Новости.

«Мы все же убеждены в том, что в каком бы глубоком кризисе ни находились отношения с Францией, никому не удастся уничтожить чувство дружбы, взаимной симпатии, которые всегда связывали народы двух стран», — сказал он.

Грушко отметил, что сегодня во многих странах Запада, в том числе и во Франции, замалчивается роль Советского Союза в разгроме нацизма в Европе. По его словам, нынешние французские власти «стыдливо» избегают проведения совместных с РФ мероприятий в память о героях Второй мировой войны.

Замглавы МИД России выразил надежду, что рано или поздно все народы Европы «очнутся от дурмана» и вспомнят, что свобода и само право на существование стали доступны благодаря Великой Победе, достигнутой Красной армией и всеми народами СССР.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «воинственные лозунги», которые выкрикивают европейские политики, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер, в адрес России, не соответствуют позиции народов их стран.

Лавров подчеркнул, что Россия видит враждебный настрой европейской элиты. Несмотря на это, Москва по-прежнему готова обсуждать любые проблемы, однако в ответ ждет «элементарных приличий» в свой адрес.

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