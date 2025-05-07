В Кремле высказались о возможном возвращении России в турниры ФИФА

Россия выступает за возвращение футболистов во все международные соревнования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, естественно, выступаем за возвращение наших футболистов во все международные соревнования. И, конечно, считаем в настоящее время отсутствие такой возможности крайне несправедливым», — сказал он.

В то же время Песков отметил, что на данный момент никто не сможет ответить, примут ли российские футболисты участие в чемпионате мира в 2026 году.

Накануне президент ФИФА Джанни Инфантино после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме выразил надежду на скорое возвращение сборной России на международные турниры.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в РФС раскрыли, ждет ли УЕФА возвращения российских футболистов.