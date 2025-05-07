Новый канцлер ФРГ не стал прямо отвечать на вопрос о поставках Taurus Украине

ZDF: канцлер ФРГ Мерц уклонился от ответа на вопрос о поставках Taurus

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц не стал прямо отвечать на вопрос относительно возможной поставки дальнобойных ракет Taurus Украине. Интервью опубликовал телеканал ZDF.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «знает, что может положиться на меня и на ФРГ». Так он ответил на вопрос, может ли Киев рассчитывать на поставку крылатых ракет Taurus от Берлина.

Также Мерц добавил, что планирует активно сотрудничать с Францией и Великобританией по украинскому вопросу.

До этого лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что Фридрих Мерц может втянуть ФРГ в войну с Россией. 14 апреля Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. По словам политика, если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

Ранее украинский дипломат призвал «забыть о надеждах» на Мерца, если он не даст Taurus ВСУ.