«Мифические планы»: план эвакуации населения Прибалтики сочли нереалистичным

Литва, Латвия и Эстония совместно с Польшей готовят план действий во время эвакуации населения. Все это делается на фоне распространения мифа о российской угрозе, однако ирония состоит в том, что все знают о неспособности Прибалтики организовать массовую эвакуацию – даже передвижение 500 местных жителей из одного города в другой в пределах одной республики будет проблематичным. Об этом 360.ru заявил корреспондент федерального интернет-издания «Ваши Новости» Вадим Авва, подчеркнув, что в целом в подготовке такого плана нет ничего нового.

В Прибалтике миф о российской угрозе начал распространяться еще в 2004 году, поэтому звучащие сообщения о подготовке к эвакуации никого не удивляют, считает Авва. Эти планы, по его мнению, на самом деле рассчитаны на самых «оголтелых правящих радикалов», проводящих политику геноцида по отношению к русскому населению. Он назвал ироничным тот факт, что дальше формальных обсуждений дело не сдвинется – по его словам, Прибалтика не способна организовать массовое перемещение людей даже если речь идет о границах одной республики. Таких ресурсов на сегодняшний день нет, пояснил эксперт.

«В действительности, например, Латвия хотела бы депортировать всех русских граждан, не имеющих гражданства Латвийской Республики, но она физически не в состоянии сделать это, — добавил Авва. — Бюрократический и силовой аппарат этого государства не в состоянии одновременно провести эвакуацию, скажем, тысячи человек — такие мощности».

Для осуществления подобного плана необходимо достаточно число транспортных единиц, водителей, пунктов размещения беженцев – все это нереалистично, заключил корреспондент.

Напомним, о начале подготовки меморандума о координации действий во время эвакуации населения стало известно накануне. Уточняется, что страны планируют подписать документ в июне. Стороны пропишут в меморандуме свои действия во время эвакуации и назначат ответственных за организацию населения, а также определят возможные направления эвакуации и пункты пересечения границы. Целью документа назвали укрепление регионального сотрудничества при эвакуации населения как внутри страны, так и в случае трансграничной эвакуации.

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