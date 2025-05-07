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В Германии предупредили о возможной атаке Украины по России 9 мая

Der Spiegel: беспилотники ВСУ могут нанести удар по Москве 9 мая
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Станислав Красильников/РИА Новости

Украина может совершить «крупномасштабную» атаку по территории России 9 мая или «нанести удар» по Москве во время парада Победы. Об этом пишет Der Spiegel.

В материале отмечается, что с начала конфликта Киев «модернизировал арсенал беспилотников» и может наносить удары вглубь России. Кроме того, считают авторы, ВСУ могут попытаться нанести удар по Москве, но для этого придется прибегнуть к «массовой атаке», чтобы сбить с толку системы ПВО.

В то же время Spiegel пишет, что «пока неясно, будет ли Украина на самом деле атаковать военный парад или прилегающие районы». Киев мог бы попытаться нанести удар по другим регионам России, утверждают журналисты.

До этого зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что если Украина попытается сорвать парад Победы в Москве 9 мая, то Россия даст на это ответ.

Ранее журналист заявил, что власти ЕС закрывают глаза на преступления «нацистов Зеленского».

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