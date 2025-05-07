В МИД РФ заявили о разрушении отношений Москвы и Берлина

Двусторонние отношения Москвы и Берлина разрушены практически до основания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«На фоне многочисленных воинственно-русофобских заявлений германских политиков ожидать улучшения отношений между нашими странами не приходится», — поделилась своей точкой зрения Захарова.

По словам дипломата, процесс разрушения российско-германских отношений начался еще при Олафе Шольце, который ушел в отставку с поста канцлера Германии. Захарова считает, что новое правительство ФРГ только усугубит эту ситуацию.

6 мая лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц со второй попытки был избран канцлером ФРГ. Политик не получил необходимого количества голосов в первом туре, в связи с чем был назначен второй. На нем его кандидатуру поддержали 325 депутатов.

Мерц заявил, что в первую очередь на посту канцлера займется улучшением охраны границ страны и увеличением числа депортаций нелегальных мигрантов. Кроме того, он намерен отменить закон о цепочке поставок и сократить германскую бюрократию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мерц высказался о возможности переговоров с Путиным.