МИД Франции ответил на слухи о вмешательстве Макрона в выборы нового папы Римского

МИД Франции заявил, что Париж не вмешивается в выборы нового папы Римского

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL заявил, что Париж не вмешивается в процедуру избрания следующего папы Римского.

По словам дипломата, сообщения итальянских консервативных газет о том, что президент Эммануэль Макрон пытается повлиять на процесс избрания нового понтифика, являются «фейк-новостью».

«Мы внимательно следим за тем, что начнется завтра, то есть за конклавом, но мы не осуществляем вмешательства ни в какой форме», — заверил Барро.

Римско-католическая церковь погрузилась в девятидневный траур в связи с кончиной папы Римского Франциска. 88-летнего понтифика не стало 21 апреля. Вскоре в Ватикане начнутся выборы претендента на «незанятый трон». Этот процесс, регламентированный вековыми традициями и правилами, привлекает внимание всего мира. Как проходят выборы папы Римского, какими качествами должны обладать кандидаты и что означают клубы дыма над Сикстинской капеллой -— в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп примерил на себя образ папы Римского.