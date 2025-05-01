США депортировали более 130 мигрантов в Узбекистан

Соединенные Штаты депортировали в Узбекистан 131 мигранта из Центральной Азии, находившихся в США нелегально. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство внутренней безопасности страны.

Отмечается, что среди них жители Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Как уточнили американские власти, «Узбекистан в полной мере профинансировал депортацию своих граждан».

Там добавили, что это подчеркивает глубину сотрудничества между странами в области безопасности и устанавливает стандарты для американских альянсов.

До этого сообщалось, что мужчины, ожидающие депортации из США в иммиграционном центре в штате Техас, выложили своими телами сигнал SOS. В материале отмечается, что мигранты заметили в небе над центром дрон Reuters. Тогда они решили подать сигнал бедствия, используя собственные тела. Всего в незапланированной акции принял участие 31 человек. Некоторые из них были одеты в красные комбинезоны, которые выдают «особо опасным» людям.

Ранее в США двухлетнего ребенка разлучили с родителями-иммигрантами и определили в приемную семью.