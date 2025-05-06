Одноклассник Путина дал объяснение привычке президента страны

Привычка российского лидера Владимира Путина выключать свет, выходя из комнаты, объясняется его детством в коммунальных квартирах. Об этом газете «КП-Петербург» рассказал одноклассник и близкий друг президента Виктор Борисенко.

По его словам, с появлением такой привычки у главы государства не было связано какой-то определенной истории. Борисенко объяснил, что раньше в коммунальных квартирах в Ленинграде всегда выключали свет, чтобы не получить от соседей замечание, так как оплата электричества в общем пользовании делилась равномерно на каждого проживающего.

На привычку президента страны выключать свет в комнате обратили внимание зрители нового документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

5 мая сообщалось, что жители России всего за сутки смели с полок в магазинах кефир, которым Путин угощал журналистов во время съемок документального фильма о себе.

Ранее Путин назвал минусы своей работы.