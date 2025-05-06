Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Одноклассник Путина дал объяснение привычке президента страны

Одноклассник Путина Борисенко: Путин привык выключать свет, живя в коммуналке
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Привычка российского лидера Владимира Путина выключать свет, выходя из комнаты, объясняется его детством в коммунальных квартирах. Об этом газете «КП-Петербург» рассказал одноклассник и близкий друг президента Виктор Борисенко.

По его словам, с появлением такой привычки у главы государства не было связано какой-то определенной истории. Борисенко объяснил, что раньше в коммунальных квартирах в Ленинграде всегда выключали свет, чтобы не получить от соседей замечание, так как оплата электричества в общем пользовании делилась равномерно на каждого проживающего.

На привычку президента страны выключать свет в комнате обратили внимание зрители нового документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

5 мая сообщалось, что жители России всего за сутки смели с полок в магазинах кефир, которым Путин угощал журналистов во время съемок документального фильма о себе.

Ранее Путин назвал минусы своей работы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами