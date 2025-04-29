Лукашенко призвал не доверять словам западных политиков

Верить на слово западным политикам нельзя, в том числе потому, что они длительное время вели пропаганду против подвига советского народа в Великую Отечественную войну, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его цитирует ТАСС.

«Достучались не до всех, но в отдельные головы их идеи проникли. И это урок: для защиты исторической памяти надо делать еще больше, никогда нельзя расслабляться, никаким покаяниям верить нельзя. Только делам», — подчеркнул белорусский лидер.

До этого Лукашенко заявлял об отсутствии у России планов относительно начала полномасштабной войны в Европе. Он связал заявления Запада по этому поводу с желанием искусственно обострять ситуацию, отметив, что Белоруссия получила достаточно горького опыта из украинского конфликта и не заинтересована в новых военных действиях.

Белорусский лидер также говорил, что при должной работе в сфере импортозамещения и при условии развития технологического суверенитета Москва и Минск могут превзойти Запад в будущем.

Ранее Лукашенко объяснил, как России и Белоруссии избежать обмана со стороны Запада.