Европейское объединение «Инициатива трех морей» загоняет страны-участницы в кризис и является бесперспективным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Она не улучшает положение, не дает возможности выхода из кризиса, а только туда еще больше загоняет», — отметила Захарова и обратила внимание на бесперспективность объединения.

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что декларация саммита объединения, который прошел в Польше 28-29 апреля, наполнена «тезисами в поддержку киевского режима и, конечно, оскорблениями России». Захарова добавила, что зарубежным коллегам, связанным с «Инициативой трех морей», следует отказаться от «безрассудного заигрывания с киевским режимом».

«Инициатива трех морей» была создана для регионального политического и экономического сотрудничества стран, расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. В объединение входят 13 европейских государств: Польша, Словакия, Венгрия, Чехия, Хорватия, Словения, Австрия, Румыния, Греция, Болгария, Литва, Латвия и Эстония.

В апреле политолог Дмитрий Леви заявил, что Европа может поддерживать Украину в течение года-полутора лет. Но технически, учитывая объем финансовых вложений, политическую волю текущей европейской элиты, вероятна и поддержка на срок от пяти до семи лет, уточнил он. По его словам, такой сценарий возможен при условии, если не произойдет обновление элит в странах ЕС.

Ранее журналист сделал неутешительное заявление о помощи Украине со стороны ЕС.