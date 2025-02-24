Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС запретил предоставлять хранилища для российской сырой нефти

В ЕС заявили, что не будут предоставлять хранилища для российской сырой нефти
close
Максим Богодвид/РИА Новости

ЕС запретил предоставлять хранилища для российской сырой нефти и нефтепродуктов независимо от закупочной цены и пункта назначения. Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза.

«Совет ЕС запрещает предоставление временного хранения для российской сырой нефти и нефтепродуктов [в Евросоюзе]», — говорится в заявлении.

В Совете ЕС подчеркнули, что ограничения не зависят от закупочной цены нефти и конечного пункта назначения этих продуктов. Также Совет расширил запрет на предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов по сырой нефти в России.

До этого ЕС принял 16-й пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали владельцы судов так называемого «теневого флота» России и те, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса. Новые санкции также включили запрет на вещание в Европе восьми российских СМИ: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и «Красной звезды».

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина высказалась о переговорах по снятию санкций стран Запада.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами