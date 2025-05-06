В Госдуме сравнили Зеленского с клопом после атаки дронов на Москву

Атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Москву, предпринятая украинским лидером Владимиром Зеленским, является «выходкой клопа». Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Атака дронов ВСУ на Москву — очередная провокация Зеленского. Выходка клопа», — отметил он.

Шеремет подчеркнул, что Зеленский «паразитирует на терпении и взвешенности России».

Незадолго до этого Минобороны России сообщило, что в ночь на 6 мая над регионами России были сбиты 105 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Из них 19 были уничтожены над Московской областью.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что обломки одного из сбитых украинских дронов были обнаружены на Каширском шоссе. На месте инцидента работали экстренные службы. Кроме того, обломки БПЛА нашли и в деревне Кувекино в Новой Москве.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее депутат Рады назвал Зеленского военным преступником.