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Американский министр заявил о «социалистическом режиме» в Канаде

Министр торговли США Латник назвал Канаду социалистической страной
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Andrew Kelly/Reuters

Министр торговли США Говард Латник заявил, что в Канаде действует «социалистический режим». Американский чиновник высказался о ситуации в соседней стране в ходе интервью для телеканала Fox Business.

По его словам, Канада в течение нескольких десятилетий жила за счет США.

«У нее этот — социалистический режим», — подчеркнул Латник.

Также он высказался о предстоящей встрече американского лидера Дональда Трампа с премьер-министром Канады Марком Карни. Как сказал чиновник, эти переговоры будут очень интересными, но сам он скептически настроен по отношению к их итогам.

Двусторонняя встреча Трампа и Карни запланирована на 6 мая и должна состояться в Вашингтоне. Ожидается, что одной из главных тем обсуждения станут пошлины на ввозимые в США канадские товары.

В апреле премьер-министр Канады дал интервью для газеты The New York Times, в ходе которого заявил о готовности его страны сменить США в качестве мирового лидера. Он выразил уверенность, что период, когда Вашингтон создавал различные альянсы на основе доверия и свободного обмена товарами, подошел к концу.

Ранее Трамп обратился к жителям Канады.

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