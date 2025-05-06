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В США узнали о плане ЕС при провале переговоров о смягчении пошлин США

Bloomberg: ЕС планирует ввести тарифы на товары из США на сумму $113 млрд
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Jana Rodenbusch/Reuters

Европейский союз (ЕС) планирует ввести пошлины на продукцию из США, если переговоры о смягчении американской тарифной системы ни к чему не приведут. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, региональное содружество рассматривает возможность ввести пошлины на поставляемые Вашингтоном товары на общую сумму около $113 млрд. Ожидается, что консультации по данному вопросу продлятся месяц. При этом уже 7 мая руководство ЕС намерено оповестить о предложенных ответных мерах власти государств — членов.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары, поставляемые из 185 стран мира. Размер тарифов составил от 10% до 50% в зависимости от государства. В частности, пошлины на продукцию из стран — членов ЕС достигли 20%. По прошествии некоторого времени Вашингтон обложил китайский экспорт тарифами в размере 145%.

Как писала газета Politico, в связи с действиями американского руководства ЕС начал изучать возможность применения жестких ответных мер в торговой сфере. В том числе региональное содружество пригрозило ввести дополнительные пошлины на продукцию из США и сократить объем закупок вооружений.

Ранее еврокомиссар Марош Шефчович обвинил США в нарушении обещания о «заморозке» пошлин.

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