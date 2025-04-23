В Евросоюзе рассматривают жесткие пошлины против США

Politico: ЕС может ввести жесткие пошлины против США и сократить закупки оружия

Евросоюз (ЕС) изучает возможность применения жестких ответных мер по отношению к США в торговой сфере, включая введение дополнительных таможенных пошлин на американские товары, а также сокращение объемов закупок вооружений. Об этом сообщает газета Politico.

Депутат Бундестага Петер Байер отметил, что раньше можно было говорить об «умиротворении» президента США Дональда Трампа покупкой истребителей F-35, комплексов противовоздушной обороны Patriot, сжиженного природного газа и прочих американских товаров.

«Но я думаю, что это слишком упрощенная стратегия, это не работает, по крайней мере, точно не на сегодняшний день», — сказал Байер.

По данным Politico, ответные меры могут включать создание новых каналов поставок вооружений, усиление автономности военно-промышленного комплекса ЕС, а также применение так называемого антипринудительного инструмента (ACI). Отмечается, что с его помощью Брюссель может ограничить деятельность американских компаний, банков, аннулировать патенты или помешать компаниям получать доходы от обновлений программного обеспечения или потоковой передачи. Германия, Франция и Польша в числе прочего рассматривают возможность передачи будущих оборонных контрактов от США к европейским производителям.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее сообщалось, что США введут пошлину в 3521% на одну категорию товаров.