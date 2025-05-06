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Кандидат в президенты Польши вытер ноги о флаг Евросоюза

Кандидат в президенты Польши Браун сорвал флаг Евросоюза и вытер о него ноги

Кандидат в президенты Польши Гжегож Браун в городе Катовице сорвал флаг Евросоюза и вытер о него ноги. Видеозапись инцидента появилась на его странице в соцсети Х.

Все случилось в министерстве промышленности в Катовице. Как пишет RFM 24, Браун прибыл туда в качестве парламентария с целью разобраться в деле «ликвидации польской горнодобывающей промышленности».

Как видно на опубликованной в соцсети видеозаписи, он снимает флаг Евросоюза, бросает его на пол, а затем вытирает о него ноги.

«Здесь Польша, а не Брюссель!» – написал он в подписи к публикации.

До этого во время митинга Брауна его сторонники сорвали флаг Украины с мэрии города Бяла-Подляска, который висел там с 2022 года, сам политик поприветствовал это действие и взял за него ответственность. Политик заверил, что украинский флаг будет доставлен в ближайшее консульство этой страны.

Ранее Браун сорвал флаг Украины с кургана польского национального героя Тадеуша Костюшко в Кракове.

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