Туск призвал к «европейской мобилизации» перед лицом России

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал к «европейской мобилизации» перед лицом якобы угроз, исходящих от России Владимира Путина. Его слова приводит Do Rzeczy.

«Перед лицом угроз, исходящих от путинской России, мы должны углублять наши европейские и трансатлантические связи. Нам нужна настоящая солидарность, а это самое важное слово в моем личном политическом словаре», — сказал Туск.

По его мнению, время «беззаботного комфорта» для Европы прошло и настало время «европейской мобилизации». Если континент хочет пережить «темный час», то нужно оставаться сильными и решительными, сказал премьер Польши.

До этого Дональд Туск заявил, что Варшава будет инвестировать миллиарды в вооружение и инфраструктуру для создания «сверхсильной и современной армии».

«Мы создаем армию, которой у Польши не было на протяжении столетий, сверхсильную и современную — армию для победы», — сказал Туск.

Ранее в премьера Польши бросили дымовую шашку.