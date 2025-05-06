Испанское правительство призывает изъять российские фонды, чтобы «наскрести» средства на увеличение военных расходов. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Мадриде Юрий Клименко.

По его словам, таким образом власти пытаются избежать непопулярных мер.

Дипломат отметил, что в 2025 году в Испании зазвучали призывы вооружать Евросоюз за счет незаконно заблокированных суверенных фондов РФ. Клименко удивила радикализация позиции Мадрида, который ранее «отличался от своих русофобски настроенных союзников большей сдержанностью».

Посол заявил, что разнообразные заявления в столицах стран ЕС вновь подтверждают неравноправность отношений внутри НАТО.

«В этом лагере псевдодемократических стран все участники, безропотно следуя строгой блоковой дисциплине, стараются повысить расходы на оборону в соответствии с новыми установками штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, — подчеркнул Клименко.

Правительство Испании изучает все доступные инструменты, чтобы найти деньги на военные нужды без повышения налогов и сокращения социальных расходов. По словам посла, Мадрид даже готов открыто призывать к нарушению международного права и изъятию российских фондов в надежде, что не будет нести прямой ответственности за воровство активов, «замороженных» в других юрисдикциях.

В апреле Испания выступила с предложением направить замороженные активы России на оборону ЕС и Украину. В Bloomberg отметили, что это было бы спорным шагом, поскольку некоторые страны по-прежнему отказываются использовать активы из-за опасений за финансовую стабильность региона.

Ранее украинская компания захотела арестовать активы России в Израиле.