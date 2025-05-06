На Украине захотели арестовать активы России в Израиле

Украинская энергетическая компания «ДТЭК Крымэнерго» подала в суд ходатайство об аресте активов России в Израиле. Об этом сообщил телеканал I24.

«Ходатайство об аресте активов было подано в Иерусалимский окружной суд на основании международного арбитражного решения против России, вынесенного голландским судом в ноябре 2023 года, которое предусматривает компенсацию за украинские активы, арестованные Российской Федерацией на Крымском полуострове», — говорится в материале.

По данным журналистов, компания потребовала арестовать, в том числе, отель Sergei Palace Hotel, а также парковку HaMa'alot в Иерусалиме. Суд уже направил России запрос об ответе и уведомил о процессе правительство Израиля, следует из материала.

В апреле министерство финансов Украины сообщило, что страна получит от Японии кредит в размере около $3 млрд в рамках программы экстренного финансирования G7 ERA за счет доходов от замороженных активов РФ. Займ предоставляется на 30 лет.

Ранее Канада передала Украине почти $1,7 млрд из доходов от замороженных активов России.