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Испания выступила со «смелым и спорным» предложением по активам России

Испания призвала направить замороженные активы России на оборону ЕС и Украину
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Depositphotos

Испания предлагает создать новый оборонный фонд , который будет выделять невозвратные гранты на укрепление европейской обороны и украинскую поддержку. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно материалу, для этой цели Мадрид предлагает использовать замороженные активы российского ЦБ. Министр экономики Испании Карлос Куэрпо 12 апреля призвал создать временный инструмент, который возволит инвестировать в оборону ЕС и выразить поддержку Киеву. Финансировать свою инициативу Испания предлагает за счет взносов государств-членов, фонда спасения Европейского стабилизационного механизма (предоставляет помощь странам еврозоны) и части активов Банка России в размере €200 млрд.

«Это было бы более смелым и спорным шагом, поскольку некоторые страны, включая Германию и Бельгию, по-прежнему отказываются использовать... активы, опасаясь последствий для финансовой стабильности региона и роли евро», — отмечает Bloomberg.

В феврале стало известно, что в Евросоюзе обсуждают создание фонда для военной помощи Украины. Члены ЕС сами смогут решать, как поддерживать Киев — поставками оружия или взносами в новый фонд. Чтобы этот механизм распространился на все объединение, его члены должны единогласно поддержать инициативу. Во избежание вето Венгрии выплаты в фонд могут сделать добровольными.

Ранее Зеленский призвал «не нервничать» по поводу снятия санкций с России.

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