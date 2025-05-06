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Немецкий политолог объяснил, почему Мерц не смог стать канцлером

Политолог Сергиенко: Мерц не смог стать канцлером из-за позиции по Taurus для ВСУ
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Lisi Niesner/Reuters

Лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца могли не утвердить в парламенте на пост канцлера по ряду причин, среди которых его позиция по передаче ракет Taurus Украине и вопрос о мигрантах. Об этом «Газете.Ru» заявил немецкий политолог, бывший помощник депутата немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Владимир Сергиенко.

«В Германии есть такая мода. Это когда из принципа ставится мнение депутата выше фракционной или партийной дисциплины. Ярко выражено то, что не хватило голосов, это кто-то из партии ХДС/ХСС или Социал-демократы Германии (не голосовал. — прим. ред.). Принципиальность может быть связана с позицией Мерца по Taurus, с понятием мира, с позицией по мигрантам, закрытием границ. То есть причин может быть много, они могут внешнеполитические быть и внутриполитические», — подчеркнул он.

По словам политолога, дальше не исключены политические угрозы, исключения из фракции, подкупы и так далее.

«И сейчас паника, безусловно, в бундестаге что делать, куда бежать, куда звонить и поиски, потому что вполне возможно, что люди позиционировали себя, что «я принципиально не буду голосовать», — добавил политолог.

Как отметил Сергиенко, крупная неудача Мерца в ходе голосования говорит о том, что его потенциальное правление не будет иметь парламентской поддержки в Германии.

В этой связи эксперт обратил внимание на «ярко выраженный политический кризис», в котором находится сегодня Германия.

«Причина этого кризиса кроется, скорее всего, в избирательной предвыборной кампании, которую вел. Он очень многих разочаровал. Некоторые наблюдатели и оппоненты по политическому движению ему ставят претензию откровенное предательство некоторых идей во время избирательной кампании», — объяснил Сергиенко.

Во вторник Фридрих Мерц не получил необходимого количества голосов в первом туре для избрания канцлером Германии.

При этом он уже отказался от второго тура голосования на выборах канцлера Германии в бундестаге.

Ранее Мерц начал экстренные переговоры со своей фракцией.

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