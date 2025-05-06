Бразилия может взять на себя роль посредника по Украине

Бразилия может заменить США в качестве посредника на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета O Globo со ссылкой на источники в правительстве страны.

«На встрече в Москве ожидается, что (Президент Бразилии Луис Инасиу. — «Газета.Ru») Лула сообщит (Президенту РФ Владимиру. — «Газета.Ru») Путину, что Бразилия имеет полномочия активно участвовать в посредничестве по мирному соглашению между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

До этого президент США Дональд Трамп заявил об «очень хорошем шансе» урегулировать конфликт на Украине. При этом он отметил, что существует вероятность того, что мирного соглашения достичь не удастся из-за «огромной ненависти» между Москвой и Киевом.

19 апреля официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что власти Евросоюза должны понять, что Соединенные Штаты не будут вести бесконечные «переговоры ради переговоров» по поводу прекращения конфликта на Украине. О том, что терпение США на исходе, накануне уже говорили и госсекретарь Марко Рубио, и Трамп. По их словам, если прекращения огня не удастся добиться в ближайшее время, Вашингтон «будет двигаться дальше» и займется другими внешнеполитическими вопросами.

Ранее в Бразилии обвинили Киев в желании усилить конфликт.