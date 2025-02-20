Лавров рассказал о согласии России и США признавать национальные интересы стран

Лавров: РФ и США согласились признать нацинтересы каждого на мировой арене

Москва и Вашингтон во время переговоров в Эр-Рияде согласились в том, что международные отношения должны выстраиваться на признании национальных интересов каждой страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в многополярной среде нет места гегемонии и враждебной блоковой политике.

Лавров подчеркнул, что государствам Запада пора принять новый баланс сил, а также начать выстраивать отношения со странами мирового большинства на основе взаимного уважения.

До этого помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц назвал историческими переговоры делегаций России и США, прошедшие в Эр-Рияде.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее в Белом доме заявили о совпадении интересов России и США.