В Германии назвали единственный способ для Мерца стать канцлером

Единственным способом для лидера партии «Христианско-демократический союз» (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца стать канцлером остается начало переговоров с «Альтернативой для Германии» (АдГ), но, скорее всего, его политическая карьера уже закончилась. Об этом «Газете.Ru» заявил немецкий предприниматель, политик, бывший депутат парламента Германии от партии АдГ Вальдемар Гердт.

«Единственный способ удержаться (у власти – прим. ред.) – это начать переговоры с АдГ и попросить их поддержки. Он же откровенно не хотел этого, и уже теперь добиться поддержки он не сможет. Скорее всего, для него политическая карьера закончилась», — подчеркнул он.

У Мерца был перевес в 12 голосов перед голосованием в бундестаге, однако он «уступил во всем красным», отметил Гердт, имея в виду немецкую Социал-демократическую партию. Экс-депутат пояснил, что Мерц отказался от всех своих предвыборных обещаний, чтобы «сколотить вокруг себя коалицию, которая проголосует за него».

Однако, добавил политик, лидер немецких консерваторов не учел, что его собственные однопартийцы не простят ему предательства идеалов партии.

Мерц отказался от проведения второго тура голосования на выборах канцлера Германии в бундестаге во вторник, 6 мая.

Издание Bild отметило, что из-за отказа Мерца Германия не получит нового канцлера. При этом, по информации источников в парламентской фракции блока ХДС и Христианско-социального союза, все запланированные на 7 мая визиты Мерца теперь под вопросом.

Ранее политолог рассказал о будущем не сумевшего стать канцлером ФРГ Мерца.