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В Кремле пообещали проинформировать о продлении обязательной продажи валютной выручки

Песков: Кремль проинформирует о продлении механизма продажи валютной выручки
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Depositphotos

Кремль проинформирует, когда будет подписан указ о продлении механизма обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Сразу вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.

30 апреля Песков сообщил, что срок действия механизма обязательной продажи валютной выручки экспортерами планируется продлить. При этом представитель Кремля отметил, что востребованность инициативы сейчас не велика.

Требования о продаже части выручки в валюте начали действовать в России с 16 октября 2023 года. В апреле 2024 года правительство РФ продлило работу механизма на год. Постановление действовало до 30 апреля 2025 года.

В июле 2024 года кабмин смягчил требования об обязательной продаже валютной выручки, снизив порог с 60% до 40%. Соответствующее решение было принято с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

Ранее экономист назвала критический для России курс доллара.

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