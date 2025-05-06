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Политолог высказался о заявлении Вэнса про новый 100-дневный план по Украине

Политолог Пинчук: конфликт на Украине невозможно урегулировать за 100 дней
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Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о планах сблизить позиции России и Украины за следующие 100 дней — не более чем политическая мишура. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

«Какой-то очередной срок. Скажу вам вот что: все попытки в военных вопросах и в вопросах большой политики устанавливать рубежные сроки проваливаются с треском. Мы уже даже на этом большом международном треке убедились в том, что постановка рубежных сроков не работает», — сказал эксперт.

Он добавил, что это не конкретные условия, прописанные в официальных документах, а лишь попытка оказать политическое давление, рычагов для реализации которого нет.

В начале мая Вэнс обозначил новый подход администрации США к урегулированию конфликта России и Украины. Теперь к числу своих достижений Вашингтон относит сам факт выдвижения мирных предложений со стороны Киева и Москвы в течение первых ста дней пребывания у власти Дональда Трампа. А сближением позиций противостоящих сторон Соединенные Штаты намерены заняться в следующие сто дней правления своего президента. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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