Нардеп Камельчук: ресурсная сделка с США действует в границах Украины 1991 года

Сделка по редкоземельным металлам, заключенная между Киевом и Вашингтоном, будет действовать в границах Украины 1991 года. Об этом заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук в эфире канала «Новини.live».

«Она [сделка] точно будет действовать в международно признанных границах [1991 года]», — подчеркнул он.

При этом инвестиционные проекты по соглашению с США будут создаваться на территориях, подконтрольных Украине, добавил нардеп.

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли. Согласно сделке, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы сможет направлять на восстановление страны.

Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, заключив сделку по редкоземельным металлам с США, хочет добиться продолжения конфликта с Россией. Заключение этой сделки, по его мнению, с большой долей вероятности говорит о продолжении российско-украинского конфликта и его возможной эскалации.

Ранее в России назвали Украину «бензоколонкой с ракетами».