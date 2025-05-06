Депутата Госдумы первого созыва нашли мертвым на улице в Петербурге

Депутат Государственной думы (ГД) первого созыва Виктор Таланов упал замертво возле своего дома в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, инцидент произошел на улице Красного Курсанта. Мужчина ощутил недомогание, прохожие вызвали ему скорую помощь, однако к приезду бригады депутат умер. В публикации говорится, что Таланов лечился от онкологического заболевания последние годы.

Журналисты отметили, что всего пять дней назад он отметил 74-й день рождения.

В 90-е годы Таланов возглавлял Петербургское отделение Демократической партии, был президентом Северо-Западного центра политических технологий.

До этого депутат госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров в своем Telegram-канале сообщил, что депутат Госдумы и бывший мэр Уфы Павел Качкаев скончался в Москве.

Причиной смерти Качкаева стала остановка сердца. Трагедия случилась во время отдыха на дачном участке в Уфимском районе. Его доставили в больницу, однако спасти мужчину не удалось.

Ранее бывший замначальника тюменского УБОП впал в кому в Таиланде и умер.