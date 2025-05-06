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Политолог Баширов объяснил угрозы Зеленского насчет 9 Мая

Политолог Баширов: Зеленский угрозами насчет 9 Мая пытается запугать Си Цзиньпина
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Владимир Зеленский угрозами насчет 9 Мая пытается запугать председателя Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпина. Это мнение выразил политолог Марат Баширов в интервью газете »Московский комсомолец».

Он отметил, что продолжающиеся налеты украинских беспилотников проводятся по ночам, в связи с чем визиту иностранных лидеров днем это не помешает. Хотя украинские власти и пытаются создать угрозу для Москвы.

«И тем не менее китайская делегация летит на 4 дня (и это только официально), а мы принимаем их на высшем уровне. А на Председателя Си ориентируются и другие лидеры стран. Попробуй не прилететь, когда китайцы планируют такой грандиозный визит», — заявил Баширов.

Также Баширов обратил внимание на то, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет 9 мая в Москву на парад Победы. Баширов утверждает, что трагедия в спорном регионе и нынешнее обострение между Индией и Пакистаном является «дымовой завесой», чтобы Моди мог отменить визит под серьезным предлогом.

До этого министерство иностранных дел Китая сообщило, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию углубит взаимное политическое доверие между странами и обогатит содержание их стратегического сотрудничества.

Ранее премьер Польши раскритиковал лидеров Европы, которые посетят парад Победы в Москве.

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