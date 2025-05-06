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Лавров заявил о войне, которую ведет Европа против России

Лавров: практически вся Европа ведет войну против России
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Максим Блинов/РИА Новости

Почти все европейские государства ведут войну против России. Они вновь сплотились под знаменами нацизма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Очень важно не только хранить память о героях Великой Отечественной, Второй мировой войны, которые обеспечили нам будущее <...> но и помнить о дипломатическом опыте, дипломатических уроках тех событий. Эти уроки бесценны в том числе в нынешней ситуации, когда против нас опять ведет войну практически вся Европа, поставленная под ружье и под нацистские знамена», — сказал министр иностранных дел России.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти Украины стали одной из колыбелей возрождения нацизма в Европе.

О возрождении нацизма также сообщил и сам президент России Владимир Путин. В ходе международного форума «Великое наследие — общее будущее» глава государства призвал сделать все возможное, чтобы помешать распространению разрушительных идеологий русофобии, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости, «так называемой исключительности».

Ранее ФСБ рассекретила данные о пособниках нацистов, укрытых Западом.

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