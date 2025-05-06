Сенатор Климов призвал ЕС «молиться», если на День Победы произойдут провокации

Европейскому союзу стоит молиться Богу о хладнокровии российских властей в том случае, если на День Победы 9 мая произойдет какая-либо провокация. Об этом в интервью изданию Life.ru сообщил член Совета Федерации Андрей Климов.

Сенатор напомнил, что для властей Украины любые действия против России в первую очередь имеют важность в качестве «медийного эффекта». Климов пояснил, что для Владимира Зеленского, как для шоумена, не важны ни потери личного состава, ни экономический ущерб для страны — лишь бы был громкий медийный результат, несмотря на неотвратимость ответа России.

В этом смысле для Зеленского День Победы является прекрасной возможностью устроить провокации, считает Климов.

«Здесь европейцам, особенно из Восточной Европы, Богу надо молиться, что у нас мудрые руководители, а нервы у них крепкие», — заявил Климов.

Он подчеркнул, что у России есть специалисты для радикального решения проблем с украинскими провокациями.

До этого Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая.

Ранее Дмитрий Медведев предупредил Зеленского, что для Киева 10 мая может «не наступить».