Раскрыты детали об украинском проекте «Линия дронов»

Украинская армия внедряет программу «Линия дронов» в целях остановить продвижение ВС России и удержать фронт. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Задача «линии дронов» — стать «второй линией» именно за более слабыми пехотными подразделениями», — приводит издание слова источника.

Он отметил, что таким образом в ВСУ рассчитывают на удержание линии фронта на Украине.

В этом проекте принимают участие пять специализированных подразделений ВСУ: «Птицы Мадяра», «Рарог», «Ахиллес», «Феникс» и К-2.

Американская газета The New York Times писала, что программа «Линия дронов», которую Киев анонсировал в феврале, должна помочь решить дефицит личного состава.

Программа может стать запасным планом в случае провала переговоров о прекращении огня. В публикации отмечается, что для запуска одного FPV-дрона нужно до четырех человек: пилот, штурман, оружейник и пилот ретрансляционного дрона.

Издание подчеркивало, что найти людей на эти позиции проще, чем в пехоту. Стоимость беспилотников составляет от $500 до $750 за одну штуку, что дешевле артиллерийских снарядов большого калибра (около $3 тыс. за штуку).

Ранее было названо число украинских БПЛА, выпущенных по Белгородской области за сутки.