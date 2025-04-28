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Раскрыт запасной план ВСУ при провале переговоров

NYT: «Линия дронов» ВСУ станет запасным планом при провале переговоров
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Inna Varenytsia/Reuters

Программа «Линия дронов», которую Киев анонсировал в феврале, должна помочь решить дефицит личного состава. Об этом сообщает The New York Times.

Программа может стать запасным планом в случае провала переговоров о прекращении огня. В публикации отмечается, что для запуска одного FPV-дрона нужно до четырех человек: пилот, штурман, оружейник и пилот ретрансляционного дрона.

Издание подчеркивает, что найти людей на эти позиции проще, чем в пехоту. Стоимость беспилотников составляет от $500 до $750 за одну штуку, что дешевле артиллерийских снарядов большого калибра (около $3 тыс. за штуку).

Военные эксперты утверждают, что внедрение беспилотников в нынешних объемах уже показало свои результаты. Программа «Линия дронов» может стать запасным планом в случае провала переговоров о прекращении огня, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что США и Украина могут на текущей неделе подписать рамочное соглашение, которое касается всех минеральных ресурсов и крупных энергетических активов украинского государства.

Ранее сообщалось, что США могут претендовать на 36 критически важных минералов на Украине.

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